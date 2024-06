Narumol & Josef: "Da gibt man eine Familie doch nicht einfach auf!" Nach 15 Jahren ziehen sie Bilanz

Seit ein paar Wochen gehört zu dem landwirtschaftlichen Anwesen im Chiemgau auch ein neuer, moderner Stall für ihre 80 Kühe. Wie sie mit dem Wunderwerk der Technik klarkommen? Josef lacht und antwortet: "Es ist nicht ganz einfach. Mensch und Tier müssen sich erst einmal an alles gewöhnen. Die neue Anlage, wie wir die Roboter bedienen, wie die Tiere wann an welche Station müssen und und und – wir wurden zum Glück von Experten begleitet. Und jetzt klappt es schon ganz gut. Wir haben deutlich weniger körperlich schwere Arbeit. Das nehmen uns Roboter ab. Ich schätze, dass in drei Jahren alles reibungslos funktioniert."

Ein Grund für den Neubau des Stalls: Die Mädchen – also Tochter Jorafina (12) und Jenny (25), die Narumol mit in die Ehe brachte – sollen es einfacher haben, wenn sie den Hof irgendwann übernehmen. Jorafina, die ihren Eltern bereits über den Kopf gewachsen ist, hat vor Kurzem auch schon ganz klar Position bezogen, was ihre Zukunft angeht: "Haushalt ist nichts für mich. Ich helfe lieber Papa mit dem Stall und den Tieren."

Narumol ist das sehr recht. Denn sie liebt es, für ihre Lieben zu kochen. Auch Josef mag die Thai-Bay-Küche seiner Frau. Kein Wunder: Denn Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Da machen auch die Stars keine Ausnahmen ...