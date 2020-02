Natascha Ochsenknecht: Jetzt packt sie über ihr Sex-Leben aus!

Oh, là, là! Das nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nimmt, ist definitiv nichts Neues. Mit einer ihrer jüngsten Aussagen sorgt sie nun jedoch für besonders viel Aufsehen...

Natascha Ochsenknecht: Großes Drama um Tochter Cheyenne!

Natascha Ochsenknecht packt über ihr Sexleben aus

Wie Natascha nun gegenüber berichtet, hat sie trotz Singleleben immer eine Notfallnummer für gewissen Bedürfnisse parat: "Also ich bin jetzt seit einem Jahr, also fast einem Jahr Single, mir geht es wunderbar. Wenn ich wollte, könnte ich die richtige Nummer dafür anrufen, und dann würde sich auch der eine oder andere zur Verfügung stellen. Aber ich warte jetzt mal auf den Richtigen. Ich fange noch mal ganz von vorne an." Ehrliche Worte, die zeigen: Natascha weiß, was sie will. Doch warum ging eigentlich die Beziehung zu ihrem Ex in die Brüche?

Natascha war unbefriedigt

Vor gut einem Jahr ging die Beziehung von Natascha und ihrem Ex in die Brüche. Damals hielt sich die Power-Frau zu den Trennungsgründen weitestgehend bedeckt - bis jetzt! Wie Natascha nämlich nun erklärt, war sie in ihrer Beziehung einfach unbefriedigt: "Ich finde, wenn die Qualität nachlässt, sollte man den Mann verlassen. Habe ich gemacht. Jetzt wisst ihr Bescheid, warum ich Single bin." Ob Natascha in diesem Jahr wohl noch den Mann fürs Leben finden wird? Wir können definitiv gespannt sein...

