Nathalie Volk: Aus und vorbei! Sie beginnt schon wieder ein neues Leben

Denn Nathalie ist berüchtigt für ihre sprunghaften Interessen: Ob als Charity-Lady an der Seite von Unternehmer Frank Otto (65), Rocker-Braut bei den Hells Angels oder als Buchautorin, Nathalie inszeniert sich in jeder Rolle. Selbstzweifel? Gibt es bei ihr nicht: Erst im August ließ sie wissen, sie würde an ihrem ersten Buch arbeiten, „das eines Tages das Internet sprengen wird“. Wow! Doch ob sie ihr Werk jemals vollenden wird, bleibt abzuwarten. Schließlich könnten da noch so einige neue Pläne dazwischenkommen, etwa als Tänzerin: Im kommenden Frühjahr soll sie angeblich auch noch bei „Let’s Dance“ über das Parkett schweben! Aber vielleicht steigt Nathalie ja vorher doch noch in den Ring. Also uns würde das echt umhauen…

Die Beziehung von Nathalie und Frank Otto ist eine wahre Achterbahnfahrt. Im Video erfahrt ihr alle Einzelheiten über ihre ungewöhnliche Liebe: