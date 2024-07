Niclas Füllkrug: Richtiger Glückspilz! So gut läuft es für den Fußballer privat

So rasant sein EM-Stern aufstieg, so rasant ging es für den Stürmer nicht immer voran. Viele gesundheitliche Rückschläge musste "Fülle", so sein anderer Spitzname, schon einstecken. Dem robusten Mittelstürmer mit dem weichen Herzen fiel das nicht leicht. Ehefrau Lisa (30) sagt über unseren EM-Liebling: "Er ist ein sensibler Mensch." Da fließen auch schon mal die Tränen.