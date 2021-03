Nicolas Puschmann: Er spricht über die Trennung von Lars Tönsfeuerborn

Ausgerechnet die Öffentlichkeit war an dem Aus Schuld. Das Paar lernte sich vor den Augen der TV-Zuschauer in der Sendung "Prince Charming" kennen und lieben. "Natürlich hat die Öffentlichkeit das vom Beginn bis zum Ende miterlebt, wie wir uns verliebt haben und wollten natürlich danach sehr viel wissen und wir haben auch alles gegeben, was wir ihnen geben konnten und haben dabei den Fokus auf uns beide verloren", so der "Let's Dance"-Star im Gespräch mit RTL.

Jetzt wollen sie ihre Beziehung etwas privater halten und sich nicht ständig öffentlich zeigen. Und das klappt sehr gut, wie Nicolas bestätigt. Ein Happy End für die Liebe...

Let's Dance: Bittere Entscheidung! Diese Profi-Tänzer müssen gehen. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: