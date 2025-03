Nikola Glumac: Peinliche Enthüllungen! So ekelhaft spricht er über seine Bettgeschichten

Bei The 50 kracht’s gewaltig – und das liegt nicht nur an hitzigen Challenges oder verletzten Egos. Nikola Glumac (29) macht in der neuen Staffel der Realityshow einmal mehr mit seinem zweifelhaften Liebesverhalten von sich reden.

Kaum sind die Kameras an, platzen auch schon die pikanten Enthüllungen: Ariel (21), ebenfalls Kandidatin bei The 50, plaudert völlig ungeniert aus, was Nikola angeblich über einen früheren Sex mit Laura Morante (34) erzählt hat. Und Achtung, jetzt wird’s richtig ekelhaft:

"Er hat gesagt, er hat dich im Hotel schnell durchgenommen, doggy, zwei Minuten. Es war nicht geil, deshalb ist er auch in zwei Minuten gekommen, hat dich kurz gef**t und dann liegen gelassen"

Wie bitte?! Dieser Satz hat selbst in der Trash-TV-Welt ein neues Tief erreicht. Und Nikola? Der zeigt sich plötzlich ganz zahm vor der Kamera: "Ich finde die Frau toll und habe mich gefreut, sie hier zu sehen.“ Heuchlerischer geht’s kaum! Doch das war noch längst nicht alles: Auch Ariel selbst hatte etwas mit dem tätowierten Bad Boy – und bereut es heute bitterlich: "Er ist respektlos, ein Angeber und ein kleines Kind. Alles, was mit ihm war, war scheiße."