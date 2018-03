Nina Bott: Wunderbare Baby-News!

Nina Bott strahlt bis über beide Ohren und der Grund ist einfach zuckersüß und vor einer Woche zur Welt gekommen! Die Moderatorin hält ein Baby im Arm! Und auch ihre Tochter Luna ist ganz verliebt in das kleine Geschöpf!

Nina Bott: Kommt bald Baby Nummer drei?

Nina Bott ist Tante geworden

Doch Nina Bott ist nicht etwa heimlich zum dritten Mal Mama geworden. Bei dem süßen Fratz handelt es sich um ihren Neffen Charlie. "Frischgebackene Cousine und Tante #welcomelittlecharlie #schoneinewochealt#dashabtihrgutgemachtlynnundtobi", schreibt die "Prominent"-Moderatorin super stolz dazu.

Ein Beitrag geteilt von Nina Bott (@ninabott) am Mär 15, 2018 um 3:48 PDT

Nina Bott im Babyfieber?

Nina Bott hat selber zwei Kinder, Sohn Lennox und die kleine Luna. Doch mit so einem süßen Sprößling im Arm, kommt frau ganz schnell ins Babyfieber. Ob auch Nina Bott sich angesteckt hat? Erst vor kurzem sind sie und ihr Freund Benjamin in ein Haus gezogen. Genug Platz gebe es also für ein Baby. Und zumindest vor eingen Monaten erklärte die 40-Jährige noch: "Ausgeschlossen ist nichts..."