Nino de Angelo: Liebes-Comeback mit seiner Larissa!

Zurück zur Ex-Ex und das, obwohl die Scheidung gerade erst durch ist? Für Nino de Angelo (54) ist das offenbar kein Problem! Nach seiner Trennung von Kate Merlan (30) acht der 54-Jährige schon wieder Andeutungen in Richtung Ex-Frau Larissa Schmitt (33)!

Nino de Angelo: "Die Liebe bleibt immer da"

"Wir haben viel Stress gehabt. Aber nichtsdestotrotz – die Liebe bleibt immer da. Ich war nicht glücklich an dem Tag, an dem ich geschieden wurde!", sagte der "Jenseits von Eden"-Sänger zur "Bild".

Nino de Angelo: Trennungs-Schock!

Besonders krass: Obwohl die Scheidung gerade erst durch ist, kann er sich offenbar nicht nur ein Liebes-, sondern sogar ein Ehe-Comeback vorstellen: "Was weiß ich, was in ein, zwei Jahren ist", so Nino de Angelo zu dem Thema.

Nino de Angelo und Larissa waren seit 2014 immer mal wieder ein Paar

Was für jeden anderen unvorstellbar wäre, scheint bei de Angelo gar nicht so unwahrscheinlich. Bereits seit 2014 führten er und seine Larissa eine On-Off-Beziehung - dramatische Trennungen und Streit inklusive.

Offenbar hat Nino de Angelo die aber mittlerweile verkraftet, wenn er noch immer nicht genug hat...

