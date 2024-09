Obi Ndefo: Der Serien-Star stirbt mit 51 Jahren! Was war die Todesursache?

Obi musste in den letzten Jahren einiges durchmachen. Vor fünf Jahren hatte er einen schweren Unfall auf einem Parkplatz. Der Serien-Star packte gerade seine Supermarkt-Einkäufe in sein Auto, als ein SUV in ihn reinfuhr. Im Krankenhaus mussten seine beiden Beine amputiert werden. Doch Obi blieb trotz des schweren Schicksalsschlags positiv. "Was mir passiert ist, ist einfach so schrecklich. Warum sollte ich das Ganze noch schlimmer machen, indem ich mich deswegen schlecht fühle?", sagte er später in einem Interview. Damals wurden Spenden von rund 200.000 Euro für seine Beinprothesen und den barrierefreien Umbau in seinem zu Hause gesammelt. Woran Obi jetzt gestorben ist? Das ist bisher nicht bekannt.