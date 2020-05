Oliver & Amira Pocher: Süße Verkündung - 7 Monate nach der Hochzeit!

Da haben sich zwei gesucht - und gefunden! Im Oktober letzten Jahres gaben sich und seine Amira das Ja-Wort. Kurz danach kam der gemeinsame Sohn auf die Welt. Jetzt macht sie ihrem Schatz eine romantische Liebeserklärung...

Amira Pocher schwärmt von Ehemann Oliver

Ollis Humor provoziert. Das ist kein Geheimnis. Doch genau das liebt Amira so an ihm. "Ich hab Olli schon als Freddie Mercury, als , als Prolet mit Po-Ritze gesehen – aber ich habe mich noch nie für ihn geschämt. So habe ich ihn kennengelernt und ich liebe ihn so, wie er ist", schwärmt sie jetzt im Interview mit "Gala".

Oliver Pocher: Schock-Enthüllung! Seine Promi-Kollegen sind sprachlos

Oliver Pocher erfüllt Amira jeden Wunsch

Zu Hause trägt der Komiker seine Frau auf Händen. "Olli hat immer alles getan, um mich glücklich zu machen. Vom Helikopterflug in Las Vegas bis zur Filmauswahl bei Netflix. Egal, welchen Wunsch ich hatte, er hat ihn mir erfüllt und mir damit gezeigt, dass ich seine Nummer 1 bin!", so Amira weiter. Klingt nach einer echten Bilderbuch-Beziehung!

Schon gewusst? Mit diesen Frauen war Oliver Pocher vor Amira zusammen: