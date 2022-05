Oliver & Amira Pocher: Jetzt spricht er über das Aus

Wen Oli jetzt die Daumen drückt? Mathias Mester! "Mathias, go for it! Jetzt bitte auch den Pott holen und den Pokal nach Hause bringen." Ob sein Wunsch in Erfüllung gehen wird? Das zeigt sich Freitag ab 20:15 Uhr bei RTL...

Folge verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*

Welche Paare haben schon bei "Let's Dance" zueinander gefunden? Das erfahrt ihr im Video: