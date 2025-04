Oster-Serienmarathon: Emotional. Tiefgreifend. Packend. - Diese 5 Serien erwärmen dein Herz

"Fleabag": Eine Autorin, die ihre eigene Hauptrolle spielt? Das gibt es bei Amazon Prime! Die Geschichte einer Frau, die sich in das Großstadtleben von London wirft und dabei mit den Widrigkeiten des Lebens zu kämpfen hat, wie Verlust und ihren eigenen inneren Dämonen. Eine Serie, die über zwei Staffeln hinweg Themen wie Heilung, Mut und den oft schwierigen, aber notwendigen Schritt, Hilfe anzunehmen, behandelt.

"Hacks": RTL+ begeistert die Zuschauer mit einer Comedy-Serie, die sich über drei Staffeln erstreckt. Hier bekommst du richtig was zu lachen. Widerwillig tut sich eine in die Jahre gekommene Stand-up-Komikerin mit einer jungen Comedy-Autorin zusammen, um ihre Vegas-Show zu retten. Schaffen sie es gemeinsam an die Spitze?