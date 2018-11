Pablo Ferro: Der Film-Star ist tot

Vor allem durch seine Film-Intros wurde Pablo Ferro bekannt. Am Freitag ist er verstorben, wie seine Familie mitteilte. "Wir sind zutiefst betrübt darüber, dass die Titeldesignlegende Pablo Ferro gestorben ist", schrieben seine Angehörigen beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Für „seine kraftvollen und einflussreichen" Intros sei Pablo Ferro bekannt geworden – darunter waren Filme und Produktionen wie "Dr. Strangelove", "Bullitt", "The Thomas Crown Affair", "Men In Black" und "A Clockwork Orange".

Er starb an den Folgen einer Lungenentzündung. Zwölf Filme, an denen er mitgewirkt hat, haben einen Oscar gewonnen. In der Art Directors Hall of Fame wurde er im Jahr 2000 aufgenommen.