Paul Simonon: Kein Schlaganfall

Gorillaz Pressesprecher haben die Gerüchte dementiert, der The Clash Bassist Paul Simonon hätte einen Schlaganfall erlitten und läge im Krankenhaus - das Gorillaz Konzert in Australien wird wie geplant stattfinden. Am Montag berichteten australische Zeitungen, dass der The Clash Bassist mit einem Herzanfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde - nur drei Tage bevor er mit der animierten Band von Damon Albarn in Sydney die Bühne rocken sollte.