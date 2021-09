Pee Wee Ellis: Der Musiker ist tot

Im Laufe seiner Karriere arbeitete er unter anderem mit Van Morrison, Blood, Sweat & Tears, Dave Liebman, Roberta Flack und George Benson zusammen. Mehrere Soloalben veröffentlichte er ab den 1990er Jahren. Große Bekanntheit erlangte durch "Say It Loud – I'm Black and I'm Proud". Die Nummer wurde zur Hymne diverser Bürgerrechtsbewegungen - auch bei den "Black Lives Matter"-Protesten, welche dort immer wieder ertönte. Bis kurz vor seinem Tod war er noch aktiv und spielte unter anderem in englischen Klubs und bei Festivals.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: