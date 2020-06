Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Aus und vorbei! Sie machen Schluss

Reddit this

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk waren Anfang des Jahres mit ihren Kinder nach Costa Rica gereist. Doch dann breitete sich plötzlich das Coronavirus auf der ganzen Welt aus. In letzter Sekunde erwischten sie noch einen Rückflug nach Deutschland. "Janni wollte eigentlich in Costa Rica beim Surfen nach zwei Schwangerschaften zurück in ihren Körper und ihre alte Kondition finden. Stattdessen sind wir aufgrund der Reisebeschränkungen auf Jannis Heimatinsel Sylt gelandet", erzählt Peer jetzt auf dem gemeinsamen -Account. Doch dort wollen sie nicht bleiben...

Janni und Peer gehen wieder auf Reisen. Auf ein Flugzeug wollen sie in Zukunft jedoch verzichten. "Eine Entscheidung haben wir schon getroffen: Statt mit dem Flugzeug um die Welt, kaufen wir uns als Nächstes einen Bus und fahren durch Europa", verrät Peer. "Es fühlt sich richtig an, langsamer und nachhaltiger zu reisen und wir sind schon gespannt, wohin uns dieser Trip führen wird." Ihre Fans werden sie bei ihrer Reise sicherlich auf dem Laufenden halten...

