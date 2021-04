Peter Zwegat: Erschütternde Neuigkeiten von dem TV-Star

Der TV-Star hatte noch lange zu kämpfen. "Es kamen depressive Verstimmungen dazu, Kontaktstörungen mit Antriebsverlust, extreme Ischias-Anfälle, die Angst vor dem Alleinsein, aber auch eine Panik davor, aus dem Haus zu gehen", erklärt er "Bunte".

Er bekam die Diagnose Konversionsneurose. "Traumatische Erlebnisse und Stress manifestieren sich bei mir körperlich in Form von Krankheiten und Ängsten", so der 71-Jährige. Sieben Jahre lang wurde er deswegen behandelt. Heute geht es ihm gut. Er ist sich sicher: "Wenn man so etwas erlebt und übersteht, weiß man wieder, warum das Leben lebenswert ist. Ich durfte noch einmal neu anfangen."

