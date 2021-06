Pride Month: Mit SodaStream wird Laverne Cox zur schillernden Superheldin

Zusammen Mega-Star Laverne Cox feiert SodaStream den Pride Month 2021. Zu diesem Anlass gibt es eine limitierte Pride-Edition des Wassersprudlers im Regenbogen-Design zu kaufen. Besonders cool: Auf globaler Ebene gehen zehn Prozent des Verkaufserlöses an eine LGBTQI+-NGO, die ILGA World. In Deutschland werden 25 Prozent an den Bundesverband Trans* e. V. gespendet. "Ich finde es wunderbar, dass ein Teil des Erlöses an NGOs geht, die sich für die LGBTQI+-Community auf der ganzen Welt starkmachen", schwärmt Laverne.