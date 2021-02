Prinz Harry: Bitteres aus! Er ist einfach nur enttäuscht

Schon im vergangenen Jahr konnten die Sportspiele nicht wie geplant stattfinden und wurden auf den 29. Mai 2021 verlegt. Doch auch diesmal macht Corona dem ganzen einen Strich durch die Rechnung und das Sportevent in Den Haag muss schon wieder verschoben werden.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Veranstaltung nach Rücksprache mit den Teams, Partnern und Interessengruppen auf das Frühjahr 2022 verschoben werden soll. "Für so viele Menschen auf der ganzen Welt, einschließlich der Invictus-Community, hat COVID-19 unsere Erwartungen, Hoffnungen und Pläne geändert. Aber unsere unerschütterliche Mission ist an Resilienz und Gemeinschaft gebunden – und diese Mission wird bis zum Frühjahr 2022 weiter durchscheinen, wenn wir hoffen, alle in Den Haag wieder persönlich zu sehen", heißt es in einem Statement von Prinz Harry.

Bleibt zu hoffen, dass dieser Termin dann auch wirklich stattfinden kann...

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Rückkehr nach London! Bilder von ihrem neuen Haus aufgetaucht! Im VIDEO seht ihr mehr: