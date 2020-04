Prinz Harry & Herzogin Meghan: Ihr Traum ist geplatzt!

Reddit this

Oh je! Es wird nicht ruhig bei und ! Die beiden müssen nun erneut einen herben Tiefschlag verkraften...

Prinz Philip: Er meldet sich aus der Quarantäne zu Wort!

Herzogin Meghan und Prinz Harry wollten neues Leben beginnen

Eigentlich hatten Herzogin Meghan und Prinz Harry nach dem "Megxit" vor, ein neues Leben zu beginnen. Die junge Familie zog mit Baby Archie nach Los Angeles, um dort voll durchzustarten. Wie berichtet wurde, wollte Meghan dort wieder als Schauspielerin arbeiten und ihrer Leidenschaft nachgehen. Doch die Corona-Krise machte den beiden einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Doch damit nicht genug! Wie es heißt, sollen die beiden sogar unter massiven finanziellen Problemen leiden...

Meghan und Harry sind am Ende

Wie nun eine Quelle gegenüber "Life&Style" erklärt, sollen Meghan und Harry mit Baby Archie aktuell bei einem Freund der Familie wohnen, um Kosten zu sparen. Die beiden sollen immer noch kein Eigenheim in Los Anges gefunden haben, was sie sich leisten können. So erklärt der Insider: "Es ist, als wäre Harry von seiner Königlichen Hoheit zum Obdachlosen geworden." Autsch! Wie es für die beiden wohl weiter geht und ob sie diese Hürde meistern werden? Wir können gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?