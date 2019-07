Oh je! Eigentlich hätten und momentan allen Grund zur Freude, schließlich wurden sie erst vor knapp zwei Monaten Eltern ihres Sprosses Archie. Doch jetzt das Traurige...

Prinz Harry hat keine Kraft mehr

Obwohl Herzogin Meghan und Prinz Harry nach außen immer wieder probieren, das perfekte Ehepaar zu spielen, soll es hinter den Palastmauern heftig kriseln. So berichtet nun ein Insider, dass Harry mittlerweile mit seiner Kraft am Ende ist. Der Streit mit William und Kate, Meghans ewige Attitüden sowie die Familie der Herzogin sollen dem Prinzen mächtig zusetzten. Die Quelle erklärt gegenüber "RadarOnline.com": "Zwischen der Anstrengung als frischgebackene Eltern, dem Streit mit Will und Kate, den royalen Erwartungen, ihrer verrückten Familie und allem anderen, wird Harry bald explodieren - und Meghan ist nicht weit davon entfernt." Wie schrecklich! Die Situation soll sich mittlerweile sogar so zugespitzt haben, dass Prinz Harry nur noch einen Ausweg sieht!

Folgenschwere Entscheidung für Harry und Meghan

Wie die Quelle weiter berichtet, soll Harry mit dem Gedanken spielen, mit Meghan eine Therapie zu machen: "Er glaubt, dass die Therapie ihn schon in der Vergangenheit gerettet hat und denkt, dass er und Meghan es mittlerweile dringend benötigen - bevor es zu spät ist." Bleibt somit nur zu hoffen, dass die beiden dadurch wieder mehr zueinander finden und diese schlimme Zeit schnell hinter sich lassen können.

