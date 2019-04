Daphne Dunne war Prinz Harrys' größter Fan. 2015 traf sie den britischen Royal zum ersten Mal. Damals war er noch Soldat und einen Monat lang in der australischen Armee. Zwei Jahre später konnte sie ihr Idol in Sydney erneut in die Arme schließen. Stundenlang wartete die Seniorin in ihrem Rollstuhl im strömenden Regen auf ihn. Jetzt ist sie tot.

Harry und Meghan sind in großer Trauer

Am vergangenen Sonntag starb Daphne in Australien an den Folgen einer Lungenentzündung, wie das das australische Portal "7News Sydney" berichtet. Besonders tragisch: Am Freitag feierte sie noch ihren 99. Geburtstag. Harry und Meghan ließen ihr zum Ehrentag sogar einen Brief zukommen. "Herzlichen Glückwunsch zu diesem wichtigen und beeindruckenden Meilenstein, bevor im kommenden Jahr die Hundertjahrfeier ansteht", schrieben sie darin.

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Hurra, das Baby! Ganz England jubelt

Daphne hatte sich so auf den Nachwuchs von Harry und Meghan gefreut. Bei ihrem letzten Australien-Aufenthalt im Oktober 2018 soll die schwangere Meghan zu ihr gesagt haben, dass sie ihr gerne beim nächsten Besuch ihr Baby vorstellen will. Dazu wird es leider nicht kommen...