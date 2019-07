Prinz Harry: Intimer Blick hinter die Palastmauern!

Wie süß! Vor knapp zwei Monaten brachte den kleinen Archie zur Welt. Das seitdem die Herzogin und Prinz Harry im absoluten Baby-Glück schweben, ist kaum verwunderlich. Wie glücklich Harry jedoch wirklich ist, verrät er nun in einer zuckersüßen Beichte!

Prinz Harry plaudert aus dem Nähkästchen

Wie Harry nun gegenüber " "-"Brisant" berichtet, hat die Geburt von Archie sein Leben einmal auf den Kopf gestellt: "Vielleicht ist es eine neue Klarheit, die ich nun als Vater habe, weil ich weiß, dass mein Sohn immer auf das schauen wird, was ich tue, mich nachahmt und vielleicht eines Tages in meine Fußstapfen tritt. Aber es ist nicht nur das. Ich sehe das auch in den vielen Menschen, die ich täglich treffe, die gar nicht wissen, wie sehr sie andere in ihrem Umfeld inspirieren." Ehrliche Worte, die zeigen: Harry hat sich von dem sogenannten Party-Prinzen, zu einem waschechten Vorzeige-Papa entwickelt. Und wie sieht es mit weiterem Nachwuchs für Harry und Meghan aus?

Wollen Harry und Meghan noch ein Baby?

Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Harry und Meghan ihrer Baby-Planung noch nicht abgeschlossen haben. So sollen beide hinter der Idee stehen, ihrem Archie noch ein kleines Geschwisterchen zu schenken. Wann die beiden die Öffentlichkeit wohl mit der niedlichen Baby- überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!