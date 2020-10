Prinz Harry: Jetzt enthüllt er ein paar süße Details über Baby Archie!

Obwohl Harry eigentlich nur selten Einblicke in seinen Familienalltag gibt, überrascht er seine Fans nun mit einer zuckersüßen Beichte über Baby Archie und sorgt damit bei allen royalen Fans für ordentlich Herzklopfen. So verrät er nämlich, dass sein kleiner Sohn schon die ersten Schritte hinter sich hat! Für Harry und Meghan ein ganz besonderer Moment! Harry erklärt gegenüber "Youtube/ Malala Fund": "Wir waren dabei, als er seine ersten Schritte gemacht, gerannt und hingefallen ist." Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Und auch Meghan ist über die gemeinsame Zeit mit Baby Archie und Harry extrem glücklich!