Prinz Harry: Jetzt packt er über seine Schwiegermutter Doria aus!

Von wegen Schwiegermonster! Während die Familie von immer wieder für Negativ-Schlagzeilen sorgt, verstehen sich zumindest Meghans und ihre Mutter Doria blendend. Aber auch Harry soll mit seiner Schwiegermutter ein bomben Verhältnis haben…

Doria Ragland unterstütz Harry und Meghan

Wie nun durch einen Insider berichtet wird, ist seiner Schwiegermutter sehr dankbar für ihre Unterstützung nach der Geburt. So erklärt die Quelle gegenüber " Tonight", dass Doria "sehr hilfsbereit" sei und den jungen Eltern viel unter die Arme greifen würde. Harry soll seine Schwiegermutter aus diesem Grund sehr "bewundern" und sie als sehr "hilfsbereit" beschreiben. Doch damit nicht genug...

Doria soll vorrübergehend in Großbritannien bleiben

Laut der Quelle sollen Harry und Meghan ebenfalls mit dem Gedanken spielen, dass Doria noch einige Zeit auf Frogmore Cottage verweilen soll. Ihr Umgang mit dem kleinen Archie soll nämlich "großartig" sein. Ob Doria jedoch ihren Aufenthalt in Großbritannien wirklich in die Länge zieht, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Palast dazu noch kein weiteres Statement ab. Wir können also gespannt sein.