Prinz Harry: Komplett Pleite! Die Wahrheit über seine Finanzen

Nur sein Papa kann ihn noch vor dem finanziellen Fiasko retten. Denn es geht um Harrys royale Titel! Charles überlegt, ihm den zur Hochzeit verliehenen Titel "Herzog von Sussex" zu entziehen. Das ist ein Desaster für Harry. Seine Frau Meghan macht ihm deswegen die Hölle heiß. Droht sogar, ihn vor die Tür zu setzen, sollte er nicht in der Lage sein, seiner Familie weiterhin das Luxusleben zu ermöglichen. Die Ex-Schauspielerin soll mehr denn je an ihren Privilegen festhalten. Sie ist davon überzeugt, dass die Titel nicht nur ihre beruflichen Ambitionen fördern würden, sondern auch finanziell von Vorteil sind. Ein Nobody als Ehemann ist in ihrer Planung nicht vorgesehen!

Für Harry ist es jedoch ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, bei seinem Vater betteln zu gehen. In seiner im Januar erscheinenden Biografie "Reserve" geht er mit Charles hart ins Gericht. Die zur Zeit als eisig geltende Beziehung zwischen dem König und seinem Zweitgeborenen dürfte auch vom Inhalt des Werks abhängen... Unterdessen beschwört Harry seinen Papa, wenigstens seine Kinder aus dem Konflikt herauszuhalten. Nachdem Charles König geworden ist, haben Archie und Lilibet Anspruch auf den Titel "Königliche Hoheit". Voraussetzung dafür ist, dass Charles dem zustimmt – was bisher nicht passierte. Armer Harry, er steht vor dem Scherbenhaufen seines Glücks.

