Prinz Harry: Schreckliche Angst um Meghan! "Es ist noch immer gefährlich"

In der Dokumentation "Tabloids on Trial" wird thematisiert, wie sehr Harry und seine Familie unter der britischen Berichterstattung gelitten haben. Deshalb wolle der Royal auch nicht mit ihr zusammen nach England reisen. "Es ist noch immer gefährlich. Alles, was es braucht, ist einen einzelnen Akteur. Eine Person, die dieses Zeug liest, um auf das, was sie gelesen hat, zu reagieren. Und ob es ein Messer oder Säure ist, was auch immer es ist - es sind Dinge, die mir wirklich Sorgen bereiten. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückbringen werde", zitiert "The Independent" aus der Doku.

"Schauen Sie sich an, was in den letzten vier Jahren mit mir, meiner Frau und meiner Familie passiert ist, nicht wahr?", klagt Harry. Und tatsächlich: Die britischen Medien haben kein gutes Haar an den beiden gelassen. Besonders Meghan wurde immer wieder heftig kritisiert und beschimpft. Es ist also nicht verwunderlich, dass der 39-Jährige kein unnötiges Risiko eingehen will ...