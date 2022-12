Prinz Harry: Sein neues Leben ohne Meghan

In England soll er nun bei seinem Bruder Prinz William und dessen Frau Kate untergekommen sein. Der Wald, in dem die beiden Spaziergänger auf Harry trafen, ist nicht weit von Adelaide Cottage entfernt. In dem gemütlichen Haus leben seit einiger Zeit Kate und William gemeinsam mit ihren Kindern.

Offiziell bestätigte der Hof all dies natürlich noch nicht. Hinter vorgehaltener Hand sollen die Angestellten jedoch aplaudern: "Harry ist tatsächlich seit einigen Tagen zurück." Mit seiner Schwägerin soll er sich nun beraten. "Er plant sein neues Leben ohne Meghan", soll eine Angestellte erklärt haben. So könnte es aussehen: Natürlich muss er sich, so schnell es geht, von Meghan scheiden lassen. Darüber sind sich wohl alle einig. Wie es mit den Kindern weitergeht, ist indes noch nicht klar. Sicher ist, dass Meghan sie nicht kampflos aufgeben wird.

Wie genau er das Sorgerecht bekommt, weiß Harry wohl noch nicht. Sobald Archie und Lilli aber erst einmal in England sind, kann Harry wieder mit ihnen in Frogmore Cottage wohnen. Den Mietvertrag für ihr altes Zuhause verlängerte der Prinz bereits im Februar des Jahres. Offenbar ahnte er schon damals, dass er einen zweiten Wohnsitz in England dringend benötigen könnte. Kurzzeitig lebte Cousine Eugenie mit ihrer Familie in dem Haus, inzwischen ist sie jedoch wieder ausgezogen. Freie Bahn für Harry!

Mit seinem Bruder hat sich Harry aber noch nicht wieder versöhnt – obwohl Kate ihr Möglichstes getan hat. Der Schmerz über Harrys Verrat sitzt bei William noch tief. Da hilft es auch nicht, dass bald Harrys Netflix-Doku und sein Buch "Reserve" erscheinen. Eine Angestellte macht jedoch Hoffnung. "Die beiden reden wieder miteinander", soll sie verraten haben. Das ist immerhin etwas.

