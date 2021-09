Prinz Harry: Skandal-Enthüllung! Er hat alle belogen

Es war zweifellos ein gelungener Auftritt: Zwei Monate nach der Geburt von Tochter Lilibet tauchte Prinz Harry völlig überraschend bei dem Polo-Turnier im schicken Promi-Hotspot Aspen auf. Dass der royale Besucher im Sattel eine gute Figur machte und immerhin Spenden in Höhe von fast drei Millionen Euro für die Wohltätigkeitsorganisation „Sentebale“ sammeln konnte, die sich für Not leidende Kinder in Afrika einsetzt, ist allerdings ziemlich schnell in Vergessenheit geraten. Und das hat Harry ausschließlich sich selbst zuzuschreiben. Denn unmittelbar nach der Sportveranstaltung im US-Bundesstaat Colorado schwang er sich, um möglichst schnell wieder bei Ehefrau Meghan (40), Söhnchen Archie (2) und Baby Lilibet zu sein, reichlich instinktlos an Bord eines Privatjets. Der Luxus-Flieger mit 20 Sitzen gehört einem guten Freund und soll auf der knapp zweistündigen Reise zwischen Aspen und Harrys Wohnsitz Montecito geschätzt zehn Tonnen CO2 ausgestoßen haben – ungefähr genauso viel wie ein durchschnittlicher Mensch in Deutschland pro Jahr! Mit seinem Kurztrip hat Harry also einen gewaltigen ökologischen Fußabdruck hinterlassen – und damit eine für ihn schon typische Doppelmoral an den Tag gelegt.