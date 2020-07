Prinz Harry & Herzogin Meghan: Zuckersüßes Geheimnis gelüftet!

Lange sehnte Prinz Harry sich nach der ganz großen Liebe. Doch so richtig wollte es einfach nicht klappen. Dann lernte er jedoch Meghan kennen und verliebte sich Hals über Kopf in die Ex-Schauspielerin. Um sie besser kennenlernen zu können, soll der 35-Jährige sich einen geheimen Instagram-Account zugelegt haben. Das wird zumindest in dem bald erscheinenden Buch "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" behauptet!