Prinz Harry & Prinz William: Jaa, jetzt ist alles anders!

Obwohl die beiden Brüder einst ein enges Band der Liebe miteinander verknüpfte, sollen sie in der letzten Zeit immer wieder aneinander geraten sein. William soll vor allem nicht verstanden haben, warum Harry und Meghan dem Königshaus den Rücken zugekehrt haben. Nicht nur für die beiden Streithähne eine ziemlich schwierige Situation. Auch die Windsors wurde in dem Streit immer wieder an ihre Grenzen getrieben. Doch damit ist jetzt endlich Schluss!