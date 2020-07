Prinz Harry und Prinz William: Jetzt ist alles verloren!

Wie nun der ehemalige Pressesprecher für das britische Königshaus, Dickie Arbiter gegenüber "US Weekly" berichtet, hält er eine Versöhnung für ausgeschlossen, so lange sich Harry und William nicht persönlich sehen: "Harry ist in Los Angeles und William und Catherine sind in Großbritannien. Es gibt einen großen Ozean und viel Land dazwischen und die Sache wird nicht ausgeräumt, bis sie tatsächlich zusammenkommen und Harry nach Großbritannien zurückkehrt." Oh je! Ob sich die Wogen zwischen Harry und William wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...