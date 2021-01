Prinz Harry & Prinz William: Von wegen Versöhnung! Jetzt kommt alles ans Licht!

Genau das bringt seinen pflichtbewussten Bruder William auf die Palme. Bei der jüngsten Aussprache bat er seinen Bruder, sich öfter in England blicken zu lassen. So würden er und Ehefrau Catherine (39) entlastet werden. Denn seit Harrys Flucht aus England mussten vor allem sie die Aufgaben der Sussexes mitschultern. Harry aber will davon nichts hören. Selbst die großen Feierlichkeiten in diesem Jahr – unter anderem wird Opa Philip im Juni 100 Jahre alt – interessieren den Prinzen scheinbar nicht die Bohne.

Der Bruch mit den Windsors wird immer mehr zum großen Familien-Problem. Ende März läuft Harrys einjährige Auszeit ab. Und wie es derzeit aussieht, wird er nie wieder zurückkehren!