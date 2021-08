Prinz William: "Ich muss mal Dampf ablassen!"

Wie Prinz William nun berichtet, schlägt in ihm ein geheimes Fußballherz! Bei Spielen seines Lieblingsvereins "Aston Villa" hängt der Royal die Krone gerne mal an den Nagel und vergisst dabei sogar das königliche Protokoll. Doch damit nicht genug! Sogar seine Kinder konnte Prinz William bereits vom Ballsport begeistern. Im Podcast mit Fußballstar Peter Crouch beichtet der Prinz: "Seitdem ich Vater geworden bin, ist Fußball für mich noch wichtiger geworden, als es ohnehin schon war." Er ergänzt: "Ich muss einfach mit anderen Männern zusammen sein und mal Dampf ablassen!" Wow! Ehrliche Worte, die man so von Prinz William gar nicht erwartete hätte. Das sein ältester Sohn George irgendwann selber über den Fußballplatz läuft, hält William ebenfalls nicht für ausgeschlossen. So fügt er abschließend hinzu: "Ich glaube schon, dass George Torschützenkönig werden würde, ich sehe keinen Grund, wieso das nicht der Fall sein sollte." Ob William mit seiner Prognose wohl Recht behält? Wir können gespannt sein...