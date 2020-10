Prinz William & Prinz Harry: Das steckt wirklich hinter ihrem Streit!

Wie nun durch Autor Robert Lacey in dem Buch "Battle Of Brothers" berichtet wird, soll es bereits 2005 zwischen Harry und William mächtig gekriselt haben. Der Grund: Die Prinzen waren damals bei einem Kostümfest eingeladen und Harry fiel durch seine Kostümierung negativ auf, die er mit William aussuchte. Während William nämlich als Tier verkleidet erschien, kam Harry in einer khakifarbene Uniform, zu der er eine Armbinde mit einem Hakenkreuz trug. "Zum ersten Mal litt ihre Beziehung wirklich und sie sprachen kaum miteinander. Harry ärgerte sich über die Tatsache, dass William so leicht davongekommen war", heißt es durch den Autor. Was an der Geschichte jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Die beiden Brüder äußerten sich jedenfalls nichts dazu...