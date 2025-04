Prinzessin Beatrice: Bittere Tränen! So dramatisch war die Geburt

Die Erinnerungen an diese Zeit sind bei Prinzessin Beatrice noch immer präsent: "Was folgte, waren Monate der puren Sorge." Am 22. Januar wurde die kleine Athena geboren. Wochen zu früh und mit gerade einmal zwei Kilogramm Gewicht. "Sie war so winzig, ihre Füße fast so klein wie die Pfoten eines Plüschhasen meiner Tochter Sienna", erzählt Beatrice voller Rührung.

Doch mit der Geburt kam auch das Glück: Athena war trotz aller Befürchtungen gesund! Aber für Beatrice war es ein langer Weg, die Angst und Anspannung loszulassen. "Es dauerte Wochen, bis die Tränen der Erleichterung getrocknet waren", gesteht sie. Heute ist die Familie nur noch dankbar. "Athena geht es wirklich gut", schwärmt Beatrice voller Liebe.