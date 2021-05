Prinzessin Beatrice: Schwanger! Sie erwartet ein Baby

Bisher lebte das Paar in einer Vier-Zimmer-Wohnung im St. James Palace. Momentan sollen sie sich aber nach einem Haus umsehen, in dem genug Platz für sie und das Baby ist. "Edo ist scharf darauf, Wolfie einen Bruder oder eine Schwester zu schenken, und ein weitläufiges Herrenhaus wäre der perfekte Ort, um ihre Familie zu gründen", verriet ein Insider vor kurzem gegenüber "Mail on Sunday". Dieser Traum geht nun endlich in Erfüllung!