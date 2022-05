Prinzessin Madeleine: Drama hinter den Palastmauern! Sie wurde ausgetauscht

Da wollte sie so gern wenigstens ein Mal wieder im Mittelpunkt stehen – jetzt wird da wieder nichts draus. Madeleine schäumt vor Wut und Eifersucht, weil ihre Schwägerin Sofia ihr immer mehr den Rang abläuft. Im Juni möchte Madeleine nämlich ihren 40. Geburtstag groß in Schweden feiern. Geplant ist eine Megasause mit Bootsfahrt, Dinner und Party in einem Freizeitpark.

Auch interessant: