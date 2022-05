Prinzessin Madeleine: Polizei-Einsatz! Neues Drama mit Chris O'Neill

Insgesamt 100 Mal soll die Polizei in den letzten zwei Jahren bereits am neuen Haus von Madeleine und Chris gewesen sein - und zwar auf Wunsch der Prinzessin selbst. Eine drastische Entscheidung! Anscheinend fühlt sie sich in ihrem neuen Zuhause so unsicher, dass sie um regelmäßige Patrouillen in ihrer Straße gebeten hat.

An Ostern waren nun offenbar sogar doppelt so viele Polizeiwagen an ihrem Haus wie gewöhnlich. Eine Nachricht, die in Schweden große Sorge auslöste. Es soll einen Anruf gegeben haben, in dem die Einsatzkräfte angefordert seien sollen. Der Hintergrund ist unklar.