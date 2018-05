Prinzessin Madeleine: Steht ihre Ehe vor dem Aus?

Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten von Prinzessin Madeleine! Obwohl die schöne Schwedin momentan jeden Grund zur Freude hätte -erst vor Kurzem brachte sie ihr Töchterchen Prinzessin Adrienne zur Welt- scheint ihr Familienleben dennoch in Gefahr zu sein. Der Grund dafür: Sie und Ehemann Chris O'Neill sollen sich über den zukünftigen Wohnort der Familie nach wie vor im Unklaren sein. Ist ihre Ehe dadurch in Gefahr?

Prinzessin Madeleine & Chris O'Neill: Bitterer Streit um die Kinder

Prinzessin Madeleine: Ihr Ehemann will in London bleiben!

Schon vor der Geburt von Prinzessin Adrienne entschloss sich Prinzessin Madeleine dazu, nach Schweden zurück zu kehren. Sie wollte ihr Kind in ihrer skandinavischen Heimat zur Welt bringen und wollte auch nach der Niederkunft noch einige Zeit dort bleiben. Auf dem Geburtstag ihres Vaters König Carl Gustaf fehlte sie trotzdem. Die Entscheidung für einen endgültigen Wohnsitz scheint Prinzessin Madeleine anscheinend schwieriger zu fallen, als anfangs erwartet. Doch warum? Ein Grund dafür könnte sein, dass Ehemann Chris O'Neill seine Heimat London nicht verlassen möchte. So heißt es durch "Stoppapressarna.se“, dass dieser Entschluss Prinzessin Madeleines Ehemann nicht nur beunruhige, sondern auch sehr missfalle. Kein Wunder also, dass viele Schweden dabei nur eine Frage beschäftigt: Steht die Ehe vor dem Aus?

Prinzessin Madeleine: Wo wird sie ihre Zukunft verbringen?

Ob sich Prinzessin Madeleine zukünftig für London oder Stockholm als Wohnort entscheiden wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings ist zu hoffen, dass die Prinzessin und ihr Ehemann eine Entscheidung treffen werden, die für beide Seite vertretbar ist, so dass von einem Ehe-Aus nicht mehr die Rede sein kann. Ein offizielles Statement gaben sie dazu jedoch noch nicht ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...