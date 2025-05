Prinzessin Märtha Louise: Große Sorge um ihren Mann Durek

Durek schwor noch vor der Hochzeit im August 2024: "Ich werde nicht vor den Altartreten und über meine Gesundheit nachdenken. Es soll der schönste Tag unseres Lebens werden – mit einer neuen Niere!" Offenbar hat der Schamane sein Wort gehalten – er soll bereits operiert worden sein. Doch dann das große Zittern: Innerhalb des ersten Jahres werden etwa zehn bis fünfzehn Prozent der transplantieren Nieren abgestoßen – so auch in Dureks Fall. Was für eine Katastrophe!

Trotz Immunsuppressiva und bester medizinischer Versorgung kann ihm nicht geholfen werden. Mittlerweile ist auch seine zweite Niere geschädigt: "Ich habe keine arbeitende Niere in meinem Körper. Weder die transplantierte noch meine eigene", so Märthas Ehemann sichtlich erschöpft und besorgt. Erst im Januar fehlte er beim Kirchgang mit der gesamten Familie, weil er wieder im Krankenhaus zur lebensrettenden Dialysebehandlung war. Märtha Louise ist sicher krank vor Sorge...