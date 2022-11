Prinzessin Sofia & Prinz Carl Philip: Jaaa, es wird ein Mädchen!

Das Paar hat mit seinen drei Söhnen Alexander, Gabriel und Julian bereits eine wilde Rasselbande zu Hause. Mit einer Tochter würde sich für die jungen Eltern noch ein großer Traum erfüllen. Auch die Söhne finden das super. Angeblich sagte Alexander nach der Baby-Nachricht ganz optimistisch: "Kein Problem, die bekommen wir auch noch satt!"

Zu Hause in der Villa Solbacken in Stockholm gibt es jetzt alle Hände voll zu tun. Das Kinderzimmer muss eingerichtet werden, ein Bettchen muss her, einen Wickeltisch gibt es natürlich noch. Sobald die Söhne im Bett sind, durchkämmt Mama Sofia das Internet nach süßen Stramplern. Farbe egal, aber nicht alles wieder in Himmelblau …

