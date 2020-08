Prinzessin Victoria: Zwillings-Glück! Bald kann ihr größter Wunsch wahr werden

Sommer, Sonne, Sahnetorte: Wie in jedem Jahr hat Schwedens Kronprinzessin Victoria ihren Geburtstag auf der Insel Öland verbracht – diesmal ihren 43. Zwar fielen die traditionellen Feierlichkeiten wegen der Corona-Krise aus, aber dennoch genießt die Thronfolgerin ihren Familienurlaub auf Schloss Solliden. Mit Ehemann Daniel (46) und den beiden Kindern Estelle (8) und Oscar (4).

Denn langsam häufen sich die Spekulationen um eine erneute Schwangerschaft der Thronfolgerin. Das wäre wundervoll, das ganze Land stünde kopf!

Da fallen plötzlich all diese Kleinigkeiten auf: wie Victoria schützend die Hände vor ihren Bauch hält, wie sie an sich hinunterblickt und glücklich lächelt – und wie man, wenn man genau hinschaut, tatsächlich ein kleines Bäuchlein erkennt. Als wäre eine dritte Schwangerschaft nicht Sensation genug, spricht man in Schweden nun sogar schon über ein doppeltes Babyglück. Es sollen Zwillinge werden! Woher diese Information kommt? Etwa eine Indiskretion am Hof? Fest steht: Ein schöneres Geschenk zum 43. Geburtstag hätte sich die Thronfolgerin gar nicht wünschen können.

Bekommt Prinzessin Victoria Zwillinge?

Über 40 und Zwillinge – so selten, wie man vermuten könnte, ist das gar nicht. Es klingt paradox, aber Wissenschaftler fanden heraus: Je älter Frauen werden, desto mehr Hormone sendet der Körper aus, mehr als nötig. Daher stimmt es tatsächlich: Bei späten Müttern wächst die Chance auf Zwillinge! Gleich zwei Geschwisterchen für Estelle und Oscar. Da sieht man Victoria schon vor sich, wie sie den Riesenkinderwagen durch den Park von Schloss Haga schiebt…

Dass die Thronfolgerin und ihr Daniel Kinder lieben, weiß jeder. Victoria genießt jeden Moment mit ihren Süßen. „Es ist so wunderbar. Ein tolles Gefühl“, schwärmte sie nach der Geburt von Estelle. Und dann lief die Zeit natürlich wie im Flug. „Ich werde nie vergessen, wie Estelle zum ersten Mal ihren eigenen Schatten entdeckte. Das war etwas ganz Besonderes! Oder als sie zum ersten Mal Schnee schmeckte.“