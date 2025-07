Reinhold Messner: Jetzt lässt er alles hinter sich

Reinhold Messner hatte die Messner Mountain Museum GmbH, zu der auch das Schloss gehört, bereits 2017 an seine Tochter Magdalena (37) übergeben. Die führt das Unternehmen seitdem als Verwalterin und Mehrheitsgesellschafterin. Eine Tatsache, die ihren Geschwistern so gar nicht passen soll. In seinem neuen Domizil will er nun das Reinhold-Messner-Haus eröffnen. Dort könne man erleben, "wie Vergangenheit, Gegenwart und Visionen eines Berglebens in Architektur und Ausstellung verschmelzen", so der ehemalige Extremsportler.