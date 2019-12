Riccardo Simonetti: Hat er einen Freund?

Ob im Fitnessstudio, beim Friseur oder auf dem Red Carpet: Riccardo Simonetti lässt seine Follower regelmäßig an seinem Alltag teilhaben. Doch aus seinem Liebesleben macht der 26-Jährige ein großes Geheimnis. Bis jetzt...

Hat Riccardo Simonetti einen Freund?

Lange Zeit hat Riccardo mit seiner Sexualität gehadert. "Alle haben einfach entschieden, dass ich schwul bin. Dabei wollte ich es lieber selber entdecken. Ich hatte nichts gegen Schwulsein, aber ich fand es doof, dass das andere Leute für mich entschieden haben, weil ich mich anders angezogen habe. Ich wollte nicht, dass die anderen Recht haben", erzählt er offen im Interview mit "Intouch Online". Heute steht er zu seiner Homosexualität. "Das Leben macht viel mehr Spaß, wenn man sich nicht verstellt."

Riccardo Simonetti: "Ich wurde bespuckt, geschlagen und angezündet"

Bleibt nur noch die Frage offen: Hat Riccardo momentan einen Freund? Nein, wie er uns verrät. "Die Wahrheit ist, dass es da eigentlich nichts zu erzählen gibt." Sollte es in Zukunft einen Partner geben, würde Riccardo ihn jedoch nicht der Öffentlichkeit vorstellen. "Niemand vermisst Infos über mein Liebesleben, weil ich ja sowieso schon so viel preisgebe. Das Thema würde zu viel Platz einnehmen. Wenn ich das Kapitel einmal aufschlage, weiß ich, dass sich alle Schlagzeilen nur noch darum drehen. Und das würde von den ganzen Projekten ablenken, die mir wirklich am Herzen liege", so der Entertainer.

Riccardo Simonetti kämpft für mehr Toleranz

Am Herzen liegt Riccardo momentan vor allem sein neues Kinderbuch "Raffi und sein pinkes Tutu" (Community Editions, 13,00 €), mit dem er Mobbing-Opern Mut machen will. "Ich will Menschen schon im Kindesalter dazu animieren, tolerant zu sein und Akzeptanz zu üben. Begriffe wie schwul werden erklärt, weil es gerade auf dem Pausenhof immer noch als Schimpfwort verwendet wird." Was für ein großartiges Projekt!

