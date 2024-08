Richard Lugner: Zoff um sein Geld! Es geht um 250 Millionen Euro

Firmen, Immobilien, Geld und Wertanlagen: Das Vermögen von Lugner wird auf 250 Millionen Euro geschätzt. Jetzt ist der legendäre Baulöwe und Lebemann tot, und die Hinterbliebenen trauern nicht nur, sie fragen sich auch besorgt, was nun mit all diesen Millionen passiert. Das meiste Geld steckt in einer privaten Stiftung, die die Lugner-Söhne Alexander (61) und Andreas (58) verwalten. Pikant: Lugner hat erst im Juli, kurz vor seiner Operation am Herzen, sein handschriftliches Testament stark überarbeitet und beglaubigen lassen. Der Grund: seine Heirat mit Simone. Um seine frisch angetraute Ehefrau abzusichern, hatte er für sie die Leitung des Einkaufszentrums Lugner-City vorgesehen.

"Wenn was mit mir ist", sagte er noch am Rande seiner Hochzeit im Juni. Dabei war bislang eigentlich immer Tochter Jacqueline als neue Lugner-City-Chefin kolportiert worden. Aber, so Lugner damals: "Jacky ist mit dem Kino so beschäftigt". Ob Jacqueline das genauso sieht? Eher unwahrscheinlich. Dazu kommt: Lugners uneheliche Tochter Nadin Jeannine Cutter (39) in den USA ist ebenfalls erbberechtigt. Das Verhältnis der Geschwister soll von Missgunst und Misstrauen geprägt sein. Und auch seine sechste Ehefrau Simone dürfte bei all dem noch ein Wörtchen mitzureden haben ...