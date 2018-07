Robert Wolders: Der Schauspieler ist tot!

Große Trauer in der Filmwelt: Robert Wolders ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 81 Jahren.

In einem emotionalen Statement verabschiedete sich die „The Audrey Hepburn Children's Fund"-Stiftung, welche Robert Wolders gegründet hat: "Schweren Herzens ziehen wir den Hut vor unserem Vorstand, Mentor und Freund Robert Wolders. [...] Möge deine schöne Seele in Frieden ruhen“, heißt es beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Robert Wolders spielte in zahlreichen Produktionen mit – seine bekanntetsen Rollen hatte er in „Laredo“ und „The Man from U.N.C.L.E.“, spielte aber auch in Filmen wie „Verliebt in eine Hexe“ oder „Flipper“ mit.

Der -Star war mit Audrey Hepburns zusammen – bis zu ihrem Tod im Jahr 1993 waren sie seit 1980 ein Paar. Zu den Todesumständen ist bisher noch nichts bekannt.