Rooney Mara vs. Noomi Rapace: die "Verblendung"-Stars unter der Lupe

Rooney Mara ist in New York aufgewachsen. Nach einigen Auslandsaufenthalten in Ecuador, Peru, Bolivien und Südamerika studierte sie an der New York University Psychologie. 2010 machte sie dort auch ihren Abschluss.

2005 hatte sie ihre erste Rolle im Film "Düstere Legenden 3". Es folgten Gastrollen bei "Law & Order" und "Emergency Room". Rooney, die am Anfang ihrer Karriere als Tricia Mara bekannt war, ergatterte ihre erste Hauptrolle 2009 im Film "Tanner Hall". Bekanntheit erlange sie durch das Remake von "A Nightmare on Elmstreet" und den Film "Social Network".