Rúrik Gíslason & Renata Lusin: Zweite Chance für die Liebe! Sie können nicht ohneeinander

Der attraktive Isländer trug einen grünen Anzug. Grün wie die Hoffnung – auf ein Liebes-Comeback? Als er Renata sah, loderte auf jeden Fall wieder die Flamme der Leidenschaft. Dass sich die beiden von Beginn der Tanz-Show "Let’s Dance" an prächtig verstanden und dieses Gefühl immer mehr wuchs, ist längst kein Geheimnis mehr.

So oder so werden sich die beiden bald wieder sehr nahekommen: Das Training für ihre Tour im November mit "Let's Dance" steht an. Viel Zeit, um ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. Rúrik ist auf jeden Fall jetzt schon Feuer und Flamme!