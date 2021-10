Rúrik Gíslason und Valentina Pahde: Heimliche Hochzeit! Jetzt ging alles ganz schnell

Viel mehr glauben ihre Fans sogar, dass sich das It-Pärchen nach kurzer aber leidenschaftlicher On-Off-Beziehung nun sogar das Jawort gegeben haben könnte! Wie sie darauf kommen? Abgestiegen sind Rúrik und Valentina im romantischen "Il Sereno Hotel" am Comer See. Ein exklusives 5-Sterne Haus, das in der Region als Wedding-Location bekannt ist. Gehen der isländische Kicker und die "GZSZ"-Beauty nach ihrem "Let's Dance"-Sommerflirt in Sachen gemeinsamer Zukunft jetzt aufs Ganze? Offenbar denkt Valentina auch längst über Familienplanung nach, zeigt sich jetzt via Instagram „beim Üben“ mit dem Baby einer Freundin. "Ich liebe Kinder und will selber mindestens zwei", schwärmt sie kürzlich ganz angetan.

Klingt danach, als tanze das Paar in eine Zukunft voller Friede, Freude, Eierkuchen. Bleibt nur noch abzuwarten, wann es das Versteckspiel um seine Liebe beenden und in guten wie in schlechten Zeiten endlich offiziell zueinander steht ...